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13 июля, 11:13

Общество

В РАН предложили увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Возраст российской молодежи необходимо увеличить до 40 лет, заявил в интервью РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В настоящее время в стране молодежью считаются граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

"Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь – это 35 лет. А наш министр (здравоохранения. – Прим. ред.), Михаил Альбертович (Мурашко. – Прим. ред.), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен. Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать", – сказал собеседник агентства.

По мнению Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет способность работать, а также высокие показатели умственной и физической деятельности. Он подчеркнул, что в 40 лет еще семьи создают, поэтому возраст молодежи – это динамическая величина, которая определяется не "чьими-то хотелками", а состоянием здоровья человека, которое можно объективно определять.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение возраста молодежи до 39 лет, а в Общественной палате – до 40 лет. Однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддержала эти инициативы, уточнив, что 35 лет является "оптимальным решением". Она призвала "не нарушать то, что работает".

"Новости дня": Минздрав РФ предложил поднять возраст молодежи до 39 лет

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