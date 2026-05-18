18 мая, 03:57

Общество

В Минздраве РФ заявили, что молодежью можно считать людей до 39 лет

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

С биологической точки зрения людьми молодого возраста сегодня можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

По ее словам, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид.

Как пояснила эксперт, увеличение продолжительности жизни открывает перед человеком гораздо больше возможностей. Это касается получения новых знаний, смены профессии и построения карьеры, благодаря чему за отведенное время люди успевают сделать значительно больше.

Ранее академик РАН Александр Сергеев рассказал, что грядущий рубеж в вопросе продолжительности жизни должен преодолеть вековую планку. По его словам, средняя продолжительность жизни за прошедшее столетие увеличилась почти вдвое.

Так, если в 1 900 году она составляла около 40 лет, то в настоящее время планка поднялась до 70−80. Следующий возрастной уровень – это 120 лет жизни.

