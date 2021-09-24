Геронтолог рассказал, как прожить до 100 лет

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Директор научно-исследовательского медицинского центра "Геронтология", доктор медицинских наук, профессор Кирилл Прощаев рассказал Москве 24, как человек может продлить себе жизнь до 100 лет.
По словам эксперта, вероятность прожить век определяется за счет генетики либо благодаря соблюдению определенных правил.
"На самом деле это многофакторное влияние. Безусловно, генетика вносит определенный вклад. Если в течение нескольких поколений в семьях есть долгожители, вероятность того, что они будут и в последующих поколениях, тоже высока. Но во многом продолжительность определяется средой, образом жизни, правильным управлением своим здоровьем", – говорит Прощаев.
Одним из факторов долгой жизни является физическая активность, обратил внимание эксперт.
"Второй вид нагрузок – силовые. Работа с собственным весом в тренажерном зале. Они обеспечивают здоровье наших мышц и профилактику саркопении – связанную с возрастом потерю мышечной массы и силы", – продолжает Прощаев.
Кроме того, для продления жизни человеку необходимо заниматься упражнениями на баланс, говорит специалист. В пример он привел лечебную гимнастику тай-чи. Также здоровье связок и суставов обеспечат упражнения на растяжку, советует Прощаев.
Важным шагом на пути к 100-летию является правильное питание, подчеркнул геронтолог.
"Необходимо немного недоедать и не переедать. Сократить потребление сахара и соли. Советую включить в рацион не менее 500 граммов в сутки свежих цветных овощей и фруктов, которые нужно употребить не менее чем в пять приемов. Но доля овощей здесь должна преобладать над фруктами", – объясняет специалист.
Долголетию поспособствует и правильное употребление белка. Для этого в рацион необходимо включить определенные продукты с его содержанием, говорит Прощаев.
"Если мы берем 100% белка, то 50% отводим на растительный белок. Это, к примеру, крупы и бобовые. Остается 50% на белок животного происхождения. На рыбу мы отводим 25%. Оставшиеся 25% – мясо, при этом половину должно составлять белое мясо. Необходимо помнить, что часть белка можно восполнить и молочными продуктами", – рассказал эксперт.
Кроме правильного рациона, важно выработать и систему употребления пищи, продолжает Прощаев.
"К примеру, в среду без обеда, в пятницу без ужина. Но никогда нельзя исключать завтрак", – добавил геронтолог.
Для продления жизни человеку необходимо знать параметры работы своего организма, подчеркнул собеседник Москвы 24. Среди них частота пульса, давление, уровень глюкозы и многие другие, перечисляет Прощаев. Если один из этих показателей меняется, нужно обратиться к своему лечащему врачу, добавил он.
"В вопросе долголетия также очень важно проживание в экологически благоприятных районах. И, конечно, важно следить за своим психологическим состоянием. Адекватное отношение к жизни, наличие постоянного партнера – это все вносит свой вклад", – говорит специалист.
Вместе с тем Прощаев заявил, что задаться целью прожить до 100 лет никогда не поздно.
"Проводились исследования на довольно больших группах, когда люди меняли свое отношение к здоровью и образу жизни в возрасте 70 лет. Даже они достигали хороших результатов по сравнению с людьми, которые ничего не предприняли для улучшения качества жизни", – резюмировал собеседник Москвы 24.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, какие продукты способны продлить жизнь человека. По ее словам, в этот список входят грецкие орехи, кисломолочные продукты, а также перепелиные яйца.
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