Названы три продукта, продлевающие жизнь человека

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что кисломолочные продукты, перепелиные яйца, а также грецкие орехи могут продлить жизнь человека, сообщает "Газета.ру".

Соведущий Дмитрий Шубин отметил, что перепелиные яйца содержат в себе холин, способствующий сохранению рассудка даже в преклонном возрасте. Положительное влияние на иммунитет и пищеварительную систему оказывают кисломолочные продукты, в которых содержится много полезных бактерий.

По словам Малышевой, употребление в пищу грецких орехов также способствует долголетию. Они богаты антиоксидантами, замедляющими старение клеток человеческого организма.

Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.