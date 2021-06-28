Врач предупредил россиян о смертельной опасности соли

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Избыточное потребление поваренной соли может привести к инсульту, а также способствует развитию рака, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
"Мы потребляем 12 граммов поваренной соли на душу населения, а положено 5 граммов соли. А гипертоникам и лицам старше 50 лет – всего 2,5 грамма поваренной соли", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Мясникова, превышение данной нормы может спровоцировать ужасные последствия для организма.
"Избыток соли подтачивает нас, ведет к раку, ведет к инсультам", – пояснил специалист.
Также он поделился собственным опытом отказа от соли, отметив, что таким образом он избавился от отеков.
"Не можете без соленого совсем, пока замещайте вот этим [гипонатриевой солью]. Но мой совет: отходите от соли, не покупайте ни эту, ни какую-либо другую", – подчеркнул врач.
Ранее врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.
"Доктор 24": соль
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