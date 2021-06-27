Мясников назвал самый частый симптом дефицита витамина D

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Необъяснимые мышечно-скелетные боли могут свидетельствовать о дефиците витамина D, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"По медицинскому закону, любой человек, у которого все болит, и при этом у него нет яркой грыжи, фибромиалгии, полимиалгии, этот человек должен обязательно пройти проверку на уровень витамина D", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Врач также уточнил, что для выработки данного витамина не нужно специально загорать, поскольку он способен вырабатываться практически без солнца. По словам Мясникова, для этого нужно находиться на открытом воздухе всего полчаса в день.

Эксперт также напомнил, что источниками витамина D являются молоко, яйца и морепродукты. А его недостаток может привести к болезням сердца и онкологии.

Ранее Мясников рассказал, что для некоторых россиян употребление супов может нанести вред здоровью из-за большого количество соли и калорийности блюда. Речь идет о людях старше 50 лет и страдающих от гипертонии и других болезней сердца, поскольку таким гражданам рекомендуется съедать не более 2,5 грамма соли в день.