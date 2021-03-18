Назван неочевидный симптом инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что об угрозе сердечного приступа может говорить боль в животе. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам специалиста, такой симптом проявляется при инфаркте в задних и нижних стенках сердца. Он также напомнил, что неприятные ощущения могут возникать и в других частях тела.

"Так что это не всегда классическое жжение за грудиной. Это может быть боль в руке, животе, голове, пальцах, зубная боль", – сказал Мясников.

Ранее Александр Мясников развеял популярные мифы о напитках, в которых содержится кофеин. Он заявил, что чай и кофе можно потреблять на регулярной основе, несмотря на множество необоснованных предрассудков вокруг них.