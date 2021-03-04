Медики перечислили неожиданные симптомы цирроза печени

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Названы неожиданные симптомы цирроза печени. Об этом сообщает издание Express.

Как заявляют медики из Британии, признаками заболевания могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушение сна. Кроме того, специалисты призывают насторожиться при беспричинных кровотечениях из носа и десен, частой тошноте, потере аппетита и снижении веса.

Среди необычных симптомов цирроза печени врачи также выделили кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожу и глазное яблоко.

При обнаружении указанных признаков медики советуют срочно проконсультироваться с врачом. Не лишним будет также пройти обследование, чтобы вовремя выявить недуг и начать лечение, уточнили специалисты.

Чаще всего цирроз печени возникает при длительной интоксикации алкоголем, из-за вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций. При этом причинами заболевания также могут быть болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная недостаточность, химические и лекарственные интоксикации, наследственные нарушения обмена веществ.

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