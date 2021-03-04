Медики перечислили неожиданные симптомы цирроза печени

Фото: ТАСС/Ян Жуйлун
Названы неожиданные симптомы цирроза печени. Об этом сообщает издание Express.
Как заявляют медики из Британии, признаками заболевания могут быть слабость, утомляемость, раздражительность и нарушение сна. Кроме того, специалисты призывают насторожиться при беспричинных кровотечениях из носа и десен, частой тошноте, потере аппетита и снижении веса.
Среди необычных симптомов цирроза печени врачи также выделили кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожу и глазное яблоко.
При обнаружении указанных признаков медики советуют срочно проконсультироваться с врачом. Не лишним будет также пройти обследование, чтобы вовремя выявить недуг и начать лечение, уточнили специалисты.
Чаще всего цирроз печени возникает при длительной интоксикации алкоголем, из-за вирусных гепатитов B, С и D и паразитарных инфекций. При этом причинами заболевания также могут быть болезни желчевыводящих путей, застойная сердечная недостаточность, химические и лекарственные интоксикации, наследственные нарушения обмена веществ.
Ранее невролог Петр Труханов объяснил, как предугадать "тихий инсульт". Специалист посоветовал регулярно проходить диспансеризацию.
До этого специалисты назвали боль в ногах симптомом смертельно опасной болезни. По словам экспертов, это может быть признаком рака простаты.
"Доктор 24": здоровый стол для печени
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