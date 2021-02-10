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Общество

21:34

Невролог объяснил, как предугадать "тихий инсульт"

медицина общество

Фото: depositphotos/ZaraMuzafarov

"Тихий инсульт" может проявиться на ранней стадии при прохождении медицинского обследования. Об этом телеканалу "Звезда" сообщил невролог Петр Труханов.

Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения. При этом у данного недуга нет выраженной клинической симптоматики.

Труханов рекомендует регулярно проходить диспансеризацию. В рамках этой процедуры пациентам делают анализ крови на свертываемость и ЭКГ.

"Делается на диспансеризации ЭКГ – можно найти нарушения сердца, скорректировать их заранее и таким образом защитить пациента", – объяснил невролог.

По словам медика, благодаря анализу МРТ получится показать даже минимальные изменения. Однако он предупредил, что такой метод считается дорогостоящим.

Невролог добавил, что пациенты сами редко обращают внимание на сигналы, которые указывают на болезнь. В их числе – онемение руки на 20-30 минут.

Ранее невролог рассказал, как восстановить память после осложнений от COVID-19. Специалист добавила, что пока нет точных данных, есть ли прямая зависимость степени когнитивных нарушений от тяжести заболевания.

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