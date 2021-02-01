Невролог объяснил, почему у детей может болеть голова

Фото: depositphotos/danr13

Головные боли у детей – распространенное явление, однако, если они становятся постоянными, есть повод обратиться к врачу. Об этом заявил врач высшей категории Института взрослой и детской неврологии и эпилептологии имени Святого Луки Игорь Степанищев.

Как сообщает сайт "Аргументы и факты", наиболее часто боль вызывают внешние факторы, такие как громкий шум, яркий свет, переутомление или чрезмерная суета.

"В 99% случаев головные боли связаны с относительно легкой проблемой: ушибы, шишки и синяки после несильной травмы головы. Иногда это результат инфекции, такой как простуда, грипп, ушные инфекции, воспаление носовых пазух. В более серьезном случае – менингит или энцефалит", – объяснил Степанищев.

По словам эксперта, срочная врачебная консультация требуется в том случае, если голова у ребенка заболела резко или же у него ранее выявили сотрясение мозга. Также стоит обратиться к специалистам, если боль усиливается по утрам, отмечается ухудшение зрения или падение концентрации.

На головную боль у ребенка могут указывать пульсации с одной или с обеих сторон головы, чувствительность к свету, тошнота или рвота. Кроме того, меняется поведение – например, дети жалуются на сонливость, но не могут уснуть.

Ранее специалисты рассказали Москве 24, как справиться с головными болями из-за резких погодных перемен. По информации врача-терапевта Надежды Чернышовой, такое явление чаще всего вызвано спазмами сосудов, которые не успевают адаптироваться к новым условиям.