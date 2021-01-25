Врачи рассказали, как бороться с головными болями из-за смены погоды

В начале недели в столице зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха. При этом к выходным столбики термометров будут стремительно понижаться и уже в субботу могут достигнуть 10 градусов мороза. Такие температурные качели могут негативно сказаться на некоторых группах населения, чаще всего – вызывать головную боль. Врачи рассказали Москве 24, как справиться с проблемой без помощи медикаментов. Подробности читайте в нашем материале.

Кто столкнется

Головные боли – одна из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются люди в период больших температурных скачков.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, спазмы возникают в первую очередь потому, что сосуды не успевают перестроиться под новые условия. "Головные боли при перемене погоды связаны с тем, что сосуды не могут быстро изменить свою работу. Может возникнуть, например, венозный застой в венах головного мозга, что и приводит к головным болям", – объяснила специалист.

В свою очередь, врач-терапевт Виктор Лишин отметил, что более всего от погодной нестабильности пострадают люди, которые имеют хронические заболевания. "Дыхательная система, ЖКТ – как это ни удивительно. Да в принципе все хронические заболевания в группе риска", – отметил собеседник Москвы 24.

Он также указал и ряд других заболеваний.





Виктор Лишин врач-терапевт Подвержены воздействию атмосферного давления и перепадам давления гипертоники, все, у кого есть проблемы с давлением, люди, у которых гиподинамия, то есть малоактивные, а также люди, у которых в принципе слабые сосуды.

Также в группе риска находятся пациенты онкологических отделений и люди, имеющие проблемы с позвоночником. "Во время, когда давление меняется, оно определенным образом влияет на кровоток, он меняется. И если есть проблемы с позвоночником, это все дает о себе знать", – пояснил Лишин.

Он добавил, что во время перепадов давления ныть может не только голова, но и старые серьезные травмы, переломы.

Бороться без таблеток

Самый простой и популярный способ справиться с этой проблемой – выпить обезболивающее. Однако погода может меняться достаточно продолжительный срок, а регулярный прием препаратов способен негативно сказаться на организме.

Есть несколько несложных способов, как справиться с головной болью из-за смены атмосферного давления без медикаментов. Более того, люди, страдающие метеозависимостью и знающие об этом, могут готовиться к погодной нестабильности сильно заранее.

Профилактика

По словам Чернышовой, сосуды можно "тренировать", чтобы они проще адаптировались к смене атмосферного давления. "Сделать это просто: например, ходить босиком по-разным поверхностям. Проще, конечно, этим заниматься летом: ходить то по земле, то по камушкам, то погружать стопы в холодную воду в море или в озеро, то в горячий песок", – объяснила врач.

Также для тонуса сосудов подойдет регулярный контрастный душ.

Контрастный душ

Контрастный душ также подойдет для облегчения уже настигшей головной боли. Его также можно делать вне дома. Для такой цели вполне подойдут запястья. "На самом деле в запястьях столько же рецепторов, сколько и в стопах. Поэтому погружение рук в воду также поможет для облегчения от боли или может вообще ее остановить", – отметила Чернышова.

По словам врача, достаточно погружать запястья в максимально горячую и холодную воду по очереди на две секунды. Минута такого мини-душа – и уже станет полегче.

Гимнастика

Для тонуса сосудов отлично подойдет легкая гимнастика по утрам. "Не нужно больших физических нагрузок, стоять на голове и так далее. Несколько несложных упражнений: махи руками, ногами, наклоны и приседания, вращения головы, чтобы размять шею. Простая зарядка – и сосуды уже в тонусе", – объяснила Чернышова.

По словам доктора Лишина, для снятия головной боли также отлично подойдут несколько минут дыхательной гимнастики.

Режим воды и чая

Врач отмечает, что метеозависимым людям при скачках атмосферного давления особенно важно пить много воды – как минимум полтора-два литра в день.

"Кроме воды, можно пить чай зеленый, каркаде – очень полезный чай для проблем с давлением. Кофеин в небольшом количестве тоже можно, однако лучше для этого вместо кофе подойдет черный чай", – добавил Лишин.

Свежий воздух

В такие дни очень важно насыщение организма кислородом. Поэтому вне зависимости от погодных условий Чернышова рекомендует хотя бы на 10–15 минут выйти на прогулку и подышать свежим воздухом.

"Если это категорически невозможно, то стоит хотя бы проветрить квартиру. Причем основательно, прямо до холода – чтобы сменить застоявшийся воздух на свежий. Кислород – это важно", – рассказала терапевт.

Спокойствие

Самый главный совет врачей – в дни погодной нестабильности лучше не планировать ничего грандиозного. "Нужно больше отдыхать, высыпаться и меньше напрягаться, чтобы не провоцировать боль", – отметил Лишин.

Так что, зная заранее о погодных аномалиях, лучше сразу разгрузить день, не планировать ничего энергозатратного, а провести время в среднем ритме.