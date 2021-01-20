Эксперты дали советы родителям, как уберечь детей от заражения COVID-19 в школах

На этой неделе столичные школьники вернулись к очному обучению. Образовательные учреждения встречать детей готовы: в каждой столичной школе обеспечены все меры безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. Тем не менее риски детям заразиться инфекцией все равно остаются, поэтому в рамках процесса обучения эксперты рекомендуют родителям и учителям соблюдать ряд простых, но необходимых правил. Подробности читайте в нашем материале.

Школы к детям готовы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 18 января, к очному обучению в столичные школы вернулись более миллиона детей. В тот же день в столице по указанию мэра разблокировали транспортные карты учащихся, чтобы они смогли пользоваться правом льготного проезда.





Сергей Собянин мэр Москвы Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Поэтому образовательные учреждения, перед тем как открыть свои двери, основательно подготовились к наплыву детей. В классах установили дозаторы с антисептическим средством и бактерицидные лампы, при входе всем ученикам меряют температуру.

Для минимизации контактов в каждой школе теперь действует гибкий график работы, согласно которому каждая параллель приходит на уроки в свое установленное время. Это позволит избавиться от скопления учеников на пороге и в холле школы каждое утро.

Кроме того, для снижения рисков заболеваемости учителя и весь школьный персонал в обязательном порядке проходят бесплатное тестирование на коронавирус. В случае выявления хоть одного случая COVID-19 как среди учителей, так и учеников указанный класс вновь временно будут переводить на дистанционное обучение.

Контроль здоровья ребенка

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на то что школа обеспечила все меры для безопасного обучения, этого будет недостаточно для защиты детей во время очного обучения. Часть ответственности ложится и на плечи родителей: в этот период они должны наиболее пристально следить за малышами и подростками.

"Дети если болеют коронавирусом, то, как правило, бессимптомно. Но при этом они являются переносчиками инфекции. Поэтому здесь важно ответственное поведение их родителей. Если ребенок приболел, не нужно, чтобы он героически шел при этом в школу", – заявил в беседе с Москвой 24 ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

В школах медперсонал также тщательно будет отслеживать состояние прибывающих на уроки детей, узнавать об имеющихся жалобах. И тем не менее лучше всего понять состояние ребенка смогут только его родители, уверена врач-педиатр, член Союза педиатров России Ирина Добрецова.

"Каждый родитель лучше чем кто-либо знает, как заболевает его ребенок. Поэтому при каждом спорном случае или симптоме, будь то хоть повышенная утомляемость, детей необходимо оставлять дома, хотя бы чтобы просто понаблюдать за ситуацией", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.

Правильное питание и режим

Также педиатр советует обратить особое внимание на поддержание иммунитета детей. В этом в первую очередь поможет здоровое и полноценное питание, а также правильный режим дня.





Ирина Добрецова врач-педиатр, член Союза педиатров России Сейчас в питание, чтобы поддержать иммунитет, обязательно должен быть добавлен белок. Ребенок должен каждый день есть такие блюда, как мясо, творог, молочные продукты.

Педиатр отметила, что отмена дистанционки сейчас очень даже кстати. Правильное питание для иммунитета особенно важно зимой. А в школах, по ее мнению, проще взять на контроль прием детьми сбалансированной, полезной пищи.

Что касается режима, врач утверждает, что дистанционка внесла в него свои коррективы. "Так как уроки онлайн и идти никуда не надо, дети и их родители могли себе позволить ложиться попозже и вставать попозже. Возвращение в школы поможет родителями настроить детей на правильный лад", – считает Добрецова.

Она настаивает, что дети должны ложиться спать до 10 вечера. После этого времени в фазе глубоко сна вырабатываются те гормоны, которые регулируют и восстанавливают иммунитет, в том числе мелатонин. "Вообще дети, которые рано ложатся спать, меньше болеют респираторными вирусными инфекциями", – заявила Добрецова.

Ограниченный досуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Врач также посоветовала родителям по возможности контролировать перемещение их детей по городу. По словам Добрецовой, вероятность ребенку заразиться коронавирусом от другого ребенка очень мала. Чаще всего дети подхватывают инфекцию в торговых центрах или на развлекательных площадках.

"Раз на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация позволила вывести детей в школы, а это очень важно, потому что социализация детям нужна, моя рекомендация – ограничить их контакты вне школы, связанные с развлекательными мероприятиями, на сегодняшний день полностью погрузиться в школьный процесс", – настаивает собеседница Москвы 24.

Комфортные классы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Также педиатр дала дополнительные рекомендации школам, которые помогут сделать обстановку на уроках еще более безопасной. Речь идет о банальном проветривании помещений.





Ирина Добрецова врач-педиатр, член Союза педиатров России Один из рисков заболевания – это пересушенная слизистая носа. На сухую слизистую оболочку лучше всего прилипают вирусы. А сегодня из-за морозов батареи работают сильнее, поэтому воздух в комнатах и кабинетах сухой.

Регулярное проветривание помещений – это способ не только наполнить комнату чистым воздухом и кислородом, но и увлажнить его, что благоприятно скажется на слизистой оболочке носа.

Только делать, по словам врача, это нужно правильно: открывать окно всего на несколько минут, не создавая сквозняка. При этом в классе в этот момент никого находиться не должно.

Маски на уроках?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что касается традиционных уже мер защиты, в школах, по словам вирусолога Скулачева, они бессмысленны. "Дети не смогут соблюдать социальную дистанцию между уроками, они слишком свободные личности. Да и на уроках в ней смысла нет, когда почти час все находятся в одном замкнутом помещении и дышат одним воздухом", – поделился мнением специалист.

При этом Добрецова настаивает, что не стоит детей заставлять надевать маски ни в школах, ни во время уроков. "Повторюсь, подхватить вирус от другого ребенка или учителей, которым уже доступна вакцинация, очень низкий. Можно надеть на ребенка маску в общественном транспорте по пути в школу, но на уроках это не будет иметь пользы, а лишь будет давать повышенную нагрузку на психологическое состояние детей", – заявила врач.

Специалист считает, что очные уроки в школах пойдут ученикам на пользу. Главное – и родителям, и учителям предпринять сейчас все меры и помогать детям вести себя осознанно, чтобы те не вернулись из-за парт обратно в свои комнаты.