Московские школьники возвращаются к очному обучению с 18 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице учащиеся с 1 по 11 класс с 18 января возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

Мэр отметил, что с этого же дня будут разблокированы транспортные карты учащихся школ, чтобы они смогли пользоваться правом льготного проезда.



Сергей Собянин мэр Москвы Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик. Поэтому школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

По словам Собянина, в случае выявления даже одного случая COVID-19 весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение.

Мэр также отметил, что все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января 2021 года.

Столичные вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Собянин пояснил, что ограничения продлевают на неделю в связи с тем, что специалисты-эпидемиологи в ближайшее время должны прояснить тенденцию по COVID-19, которая складывается в столице. Затем будет принято решение о продлении ограничений.



Сергей Собянин мэр Москвы Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений. Чтобы так и произошло, каждому из нас следует быть максимально осторожным.

Также мэр призвал не откладывать решение о вакцинации. Он отметил, что для возвращения к обычной жизни города, необходимо сформировать коллективный иммунитет.

Ранее Собянин расширил перечень категорий населения, которые могут получить вакцину от коронавируса. С 13 января на прививку могут записаться лица, работающие в сферах научных исследований и разработок, информационных технологий, телекоммуникаций и связи, а также сотрудники гостиниц.

Также с 14 января в столице заработали 30 дополнительных прививочных пунктов, их общее число теперь составляет 100. Увеличение количества прививочных пунктов позволит большинству желающих сделать прививку без поездок на транспорте. Москвичи смогут обезопасить себя от коронавируса, не отходя далеко от дома. Помимо этого, открытие новых прививочных пунктов позволит снизить нагрузку на медиков и ускорить процесс вакцинации.

