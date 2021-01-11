Собянин расширил перечень категорий граждан для вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 13 января вакцинация от коронавируса станет доступна для новых групп населения. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

На прививку от коронавируса теперь смогут претендовать лица, работающие в следующих сферах:

научные исследования и разработки;

информационные технологии, телекоммуникации и связь;

социальное обслуживание населения, осуществляемое частными и некоммерческими организациями (работники городских социальных служб получили возможность сделать прививку еще в начале декабря);

управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;

гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.

30 дополнительных прививочных пунктов

Также 14 января в столице заработают, их общее число возрастет с 70 до 100.

Собянин поблагодарил москвичей за то, что не стали откладывать получение прививки от COVID-19. Он отметил, что в новогодние праздники на вакцинацию пришло в несколько раз больше людей, чем в конце декабря.

"Медики хорошо потрудились, в том числе провели вакцинацию в домах ветеранов, защитив от риска заболевания самую уязвимую категорию москвичей", – написал мэр.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".