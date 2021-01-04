Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов привившимся от COVID-19

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Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится на сайте Кремля.

"Правительству РФ ... рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из РФ, въезда и пересечения ими государственных границ иностранных государств", – говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что с 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции.

По состоянию на 2 января число вакцинированных граждан РФ от коронавируса превышает 800 тысяч. По словам Мурашко, в гражданском обороте находится более 1,5 миллиона доз препарата. Он уточнил, что активно записываются на вакцинацию от COVID-19 в том числе люди старше 60 лет.

Вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок. Разработчики препарата отмечали, что его эффективность против тяжелых случаев достигла 100%. Отмечалось, что общая эффективность вакцины была подтверждена в трех статистически значимых точках.

