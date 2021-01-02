Свыше 800 тыс жителей России уже вакцинировались от COVID-19

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Более 800 тысяч жителей Российской Федерации уже были вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Вакцины в гражданский оборот введено и развезено по регионам более 1,5 миллиона доз. Вакцинация идет активно", – рассказал Мурашко. По словам министра, активно записываются на вакцинацию от COVID-19 люди старше 60 лет.

Ранее говорилось, что сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить на портале государственных услуг с 1 января. Мурашко добавил, что экстренные службы в новогодние праздники работают штатно.