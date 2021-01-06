РФПИ анонсировал увеличение объемов производства "Спутника V"

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины "Спутник V" против коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
"Наши производители кардинально улучшили свои производственные планы. <...> Мы сумеем производить десятки миллионов доз вакцины уже начиная с февраля", – заявил эксперт.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее назвала ожидаемый объем выпуска вакцины "Спутник V". По ее словам, до конца февраля в гражданский оборот передадут порядка 6,9 миллиона доз препарата.
Сейчас вакцину от коронавируса производят на шести площадках с потенциальным добавлением еще одной. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
На брифинге с представителями регионов глава ведомства заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ стабилизировалась, но остается напряженной. При этом Мурашко отметил, что существует 24-процентный резерв коек для больных с COVID-19.
В Минздраве рассказали о результатах тестов и применения "Спутника V"
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