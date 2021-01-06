Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Ситуация с пандемией коронавируса в России в период новогодних каникул стабилизировалась. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

При этом расслабляться рано, считал глава ведомства. Он напомнил, что ежедневно в стране регистрируется около 24 тысяч новых случаев COVID-19.

"В период новогодних праздников ситуация с новой коронавирусной инфекцией в целом стабилизировалась, но все еще остается напряженной", – заявил министр.

По словам Мурашко, на данный момент по России свободно 24% коечного фонда, выделенного на пациентов с коронавирусной инфекцией.

Он также отметил, что сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 211,6 тысячи граждан. Из общего числа пациентов 82% составляют люди на амбулаторном лечении.

За последние сутки в 84 регионах России зафиксировали 24 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб. Уточняется, что без клинических проявлений заболевание активно в 2 672 случаях (11%).

