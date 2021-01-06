В России за сутки подтвердили 24 217 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в 84 регионах России зафиксировали 24 217 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Уточняется, что без клинических проявлений заболевание активно в 2 672 случаях (11 процентов).

На Москву из общего числа заболевших пришлось 5 142 случая, на Санкт-Петербург – 3 341 случай, на Московскую область – 1 097, на Нижегородскую область – 464, на Воронежскую область – 393.

Наименьшие темпы прироста зарегистрированы в Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе и республике Тыве. Всего в России коронавирусом заразился 3 308 601 человек.

Летальных случаев за сутки подтверждено 445. Справились с инфекцией за 24 часа 23 055 человек.

Ранее сообщалось, что переболевшие коронавирусом после выздоровления в течение нескольких месяцев подвержены воспалению сердечной мышцы, повреждению почек, а также проблемам с мочеиспусканием и боли в тестикулах. Кроме того, перенесшие COVID-19 порой не способны сфокусироваться и могут ощущать "туман в голове".

