Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя при вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.
По ее словам, это нужно сделать не потому, что это вредно или полезно, а в связи с тем, что организм должен адаптироваться к иноагентам.
"Надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", – сказала она РИА Новости.
Ранее Голикова заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19.
Она добавила, что вторая вакцина от коронавируса в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот.
Еще одна – цельновирионная вакцина – находится в разработке. Над созданием вакцины также работают несколько институтов.
Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" эффективна на 92%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: