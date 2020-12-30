Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя при вакцинации от COVID-19

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации от коронавируса.

По ее словам, это нужно сделать не потому, что это вредно или полезно, а в связи с тем, что организм должен адаптироваться к иноагентам.

"Надо помочь организму, а не загружать его еще каким-то стрессом для иммунитета, как алкоголь", – сказала она РИА Новости.

Ранее Голикова заявила, что уже в первом квартале 2021 года россияне смогут выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19.

Она добавила, что вторая вакцина от коронавируса в небольших партиях – порядка 30 тысяч – уже вышла в гражданский оборот.

Еще одна – цельновирионная вакцина – находится в разработке. Над созданием вакцины также работают несколько институтов.