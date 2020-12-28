Песков рассказал, почему Путин не привился от COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин еще не принял решение привиться от COVID-19 не из-за недоверия к российской вакцине. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Никоим образом. Вы знаете, что в российских регионах уже началась вакцинация. Во все российские регионы уже направлены первые и в ряд регионов – последующие партии вакцины. Нарастающими темпами этот процесс будет осуществляться. Наращивают мощности российские производители вакцины", – сказал Песков, отвечая на вопрос, не связано ли промедление Путина с недоверием к вакцине.

Он отметил, что процесс производства "Спутника V" уже отлажен, и это дает основания быть уверенными в том, что в оставшиеся дни года и в первые недели следующего его объем будет увеличен.

"Поэтому никакой связи мы здесь не усматриваем. После заключения Минздрава по одной вакцине. Потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение", – заявил Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин планирует прививаться от коронавируса.

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение, и он ждал завершения всех формальностей", – заявил Песков.