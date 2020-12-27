Песков сообщил о намерении Путина привиться от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет прививаться от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – заявил Песков.
Ранее президент во время ежегодной пресс-конференции говорил, что собирается вакцинироваться при первой же возможности. Глава государства назвал российскую вакцину безопасной и эффективной. По его словам, ее уровень защиты достигает 97%.
На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.
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