Песков сообщил о намерении Путина привиться от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет прививаться от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей", – заявил Песков.

Ранее президент во время ежегодной пресс-конференции говорил, что собирается вакцинироваться при первой же возможности. Глава государства назвал российскую вакцину безопасной и эффективной. По его словам, ее уровень защиты достигает 97%.

На прошлой неделе глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о начале вакцинации от коронавируса во всех регионах России. По его словам, вакцина доставлена во все субъекты. В регионах развернуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для дальнейшего распределения.