Путин намерен сделать прививку от коронавируса при первой возможности

Фото: Россия 24
Владимир Путин рассказал, что еще не сделал прививку от коронавируса, но обязательно сделает при первой же возможности. Об этом президент заявил во время ежегодной пресс-конференции.
"Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, на сегодня предусмотрены для граждан определенной возрастной зоны. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю еще раз, я человек в этом смысле законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и поэтому пока эту вакцину, как говорят специалисты, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным", – сказал Путин.
Глава государства назвал российскую вакцину безопасной и эффективной. По его словам, ее уровень защиты достигает 97%. Путин выразил уверенность в необходимости всеобщей вакцинации населения.
"Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела и начала производить вакцину – и научного центра имени Гамалеи, и новосибирского центра "Вектор". И у нас хорошая вакцина: и безопасная, и эффективно действующая – 95 с лишним процентов, под 96-97% уровень защиты, говорят специалисты", – сказал президент.
Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. Он отметил, что по мере поступлений новых партий прививок перечень групп населения, которые могут ее получить, будут расширяться.
Накануне поручение о включении прививки от COVID-19 в календарь отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, согласно распоряжению, Минздраву необходимо взять на контроль организацию пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников. В свою очередь, Роспотребнадзор обязали продолжить следить за эпидемиологической ситуацией.
Минздрав внес прививку от COVID-19 в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям
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