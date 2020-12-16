Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил включить вакцины от COVID-19 в календарь профилактических прививок. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

"Вакцины от коронавируса должны быть включены в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета 15 декабря", – говорится в сообщении.

Мишустин поручил до 17 декабря внести изменения в приказ Минздрава "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

По поручению Мишустина министр здравоохранения Михаил Мурашко также должен взять на контроль организацию работы пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников – с 1 по 10 января. А Роспотребнадзор должен продолжать вести контроль эпидемиологической ситуации.

Премьер-министр подчеркнул, что для эффективного проведения вакцинации населения разработан график поставок препаратов по стране. Мишустин уточнил, что все российские регионы предоставили в правительство логистические паспорта о готовности к вакцинации от коронавируса.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. По его словам, на закупку вакцины в следующем году выделены целевые средства в размере 10 миллиардов рублей.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.

Ранее Собянин заявил, что на вакцинацию от COVID-19 записались около 20 тысяч москвичей. Еще более 6 тысяч человек уже получили прививку. В городе также стоит на повестке вопрос о введении преференций для привившихся.

Представителям групп риска в столице также стало проще записываться на вакцинацию. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону.

