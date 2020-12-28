Голикова рассказала, что привилась от коронавируса

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что прошла вакцинацию от коронавируса еще во время клинических исследований. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
"Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины. Наверное, вы скажете, что это какое-то странное решение, но посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько [это] действенный продукт", – рассказала Голикова.
Она отметила, что антитела у нее выработались. Вице-премьер подчеркнула, что среди ее знакомых многие также вакцинировались. Среди них есть и те, кто не был абсолютными приверженцами вакцинации в обычной жизни.
Ранее Голикова сообщила, что Россия "ни на одну единичку" не могла скрывать данные по смертности от коронавирусной инфекции.
Кроме того, вице-премьер обратила внимание, что РФ с начала пандемии COVID-19 размещала все данные и по общей смертности, и по смертности от вируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.
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