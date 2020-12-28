Россия "ни на одну единичку" не скрывала данные по смертности от COVID-19 – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Россия "ни на одну единичку" не могла скрывать данные по смертности от коронавирусной инфекции. Об этом она сообщила в интервью программе "Познер" на Первом канале.
"Я могу абсолютно четко, абсолютно официально, с осознанием дела сказать, что Россия ни на одну единичку не скрывает данные по смертности", – заявила Голикова.
Кроме того, вице-премьер обратила внимание, что РФ с начала пандемии COVID-19 размещала все данные и по общей смертности, и по смертности от вируса.
За последние сутки в Российской Федерации выявили 27 787 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 253 случая COVID-19, на Санкт-Петербург – 3 748, на Московскую область – 1 606.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне.
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