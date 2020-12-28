В России выявили 27 787 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки выявили 27 787 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает Оперштаб. В 3 748 (13,5%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 6 253 случая, на Санкт-Петербург – 3 748, на Московскую область – 1 606, на Нижегородскую область – 502, Свердловскую область – 404, Псковскую область – 396, Ростовскую область – 390, Воронежскую область – 387, Архангельскую область – 374, Республику Карелия – 368, Вологодскую область – 361, Крым – 343, Хабаровский край – 3408, Пермский край – 330, Красноярский край – 327, Челябинскую область – 311, Самарскую область – 310.
Всего в РФ зарегистрировано 3 078 035 случаев (+0,9%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области.
За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев, за весь период по стране от коронавируса умерли 55 265 человек. За прошедшие сутки были выписаны 20 480 человек, за весь период вылечились от коронавируса 2 471 309 человек.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о прогнозируемых сроках окончания пандемии коронавируса. По ее словам, побороть опасный вирус удастся к весне. По словам Поповой, если население приложит все возможные усилия, остановить пандемию можно будет и раньше.
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