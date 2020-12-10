Каждый восьмой донор плазмы с антителами к COVID-19 в Москве сдал ее минимум два раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Среди 7,5 тысячи доноров плазмы в Москве 972 человека сдавали кровь неоднократно, поскольку антитела в организме человека после COVID-19 могут сохраняться несколько месяцев. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Таким образом, больше одного раза эту процедуру прошли 12,9% доноров. Из них свыше 70% сделали это дважды, 18,6% – трижды, 6,8% – четыре раза, остальные – по пять и более раз.
Помимо этого, в медицинской практике в этом году зафиксировали уникальный случай – донор 11 раз сдал плазму крови, и даже в последний раз в ней содержалось достаточное для лечения количество антител.
Как отмечают медики, наличие и сохранение антител к COVID-19 в крови после выздоровления у каждого индивидуально. Если их количество продолжает оставаться на высоком уровне и донор не имеет медицинских противопоказаний, плазму можно сдавать до 20 раз в год с перерывом после каждой процедуры в две недели.
Клинический комитет решил применять плазму с антителами к коронавирусу для стационарного лечения пациентов в среднетяжелом и тяжелом состояниях. Метод является одним из составляющих комплексной терапии.
Переливание плазмы стабилизирует состояние пациентов и снижает вероятность перевода на искусственную вентиляцию легких в два раза, также он увеличивает выживаемость на 19%.
Желающий сдать кровь должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты B и С. Наличие хронических заболеваний является противопоказанием к сдаче плазмы крови.
Сергей Собянин установил стимулирующие выплаты в размере пяти тысяч рублей для доноров плазмы с антителами к COVID-19. Также для них предусмотрена компенсация на питание – 1 212 рублей.
По данным на 9 декабря, в России за сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
В Москве за сутки госпитализировали 1 656 пациентов с COVID-19. Всего в столице зарегистрировали 5 145 новых случаев коронавируса.
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