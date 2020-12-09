В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

На Москву пришлось 5 145 случаев, на Санкт-Петербург – 3 761, на Московскую область – 1 372, на Нижегородскую область – 494, на Архангельскую область – 396, на Карелию – 388, на Свердловскую область – 385, на Воронежскую область – 380, на Ростовскую область – 372, на Вологодскую область – 368, на Красноярский край – 340, на Псковскую область и Хабаровский край – по 335, на Пермский край – 314, на Челябинскую область – 301, на Мурманскую область – 287.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции.

Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Республике Алтай, в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, в Республике Марий Эл и Новосибирской области.

За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.

Он также сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.

