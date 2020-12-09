В России выявили 26 190 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 4 739 (18,1%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.
На Москву пришлось 5 145 случаев, на Санкт-Петербург – 3 761, на Московскую область – 1 372, на Нижегородскую область – 494, на Архангельскую область – 396, на Карелию – 388, на Свердловскую область – 385, на Воронежскую область – 380, на Ростовскую область – 372, на Вологодскую область – 368, на Красноярский край – 340, на Псковскую область и Хабаровский край – по 335, на Пермский край – 314, на Челябинскую область – 301, на Мурманскую область – 287.
Всего в Российской Федерации зарегистрировано 2 541 199 случаев коронавирусной инфекции.
Наименьший темп прироста зафиксирован на Чукотке, в Республике Алтай, в Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, в Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Тыве, Карачаево-Черкесии, Костромской области, Кабардино-Балкарии, Оренбургской области, в Республике Марий Эл и Новосибирской области.
За последние сутки подтверждено 559 летальных случаев, за весь период по стране умерли 44 718 человек. За последние 24 часа вылечились от коронавируса 26 266 человек, всего по стране – 2 007 792.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ограничительные меры из-за COVID-19 будут необходимы, пока не появится возможность влиять на ситуацию с помощью лекарств.
Он также сообщал, что правительство России продлило на январь выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам с коронавирусом, которые лечатся амбулаторно.
В Москве от коронавируса вылечились еще 5 746 человек
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: