Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Роскомнадзор предупредил СМИ, соцсети и другие популярные интернет-ресурсы об ответственности за публикацию недостоверной информации о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что недопустимо публиковать неподтвержденную информацию, которая касается необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19.
"Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В Роскомнадзоре добавили, что это может привести к увеличению количества новых случаев коронавируса, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку.
При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации.
Сергей Собянин заявил, что за два дня в столице привились от коронавируса около двух тысяч человек.
В Москве работают 70 пунктов вакцинации от коронавируса
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