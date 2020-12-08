Роскомнадзор предупредил об ответственности за фейки о вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор предупредил СМИ, соцсети и другие популярные интернет-ресурсы об ответственности за публикацию недостоверной информации о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что недопустимо публиковать неподтвержденную информацию, которая касается необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19.

"Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре добавили, что это может привести к увеличению количества новых случаев коронавируса, создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации.

Сергей Собянин заявил, что за два дня в столице привились от коронавируса около двух тысяч человек.

