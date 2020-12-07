Около 2 тыс человек привились от коронавируса в Москве за выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин заявил, что за выходные в Москве привились от коронавируса около двух тысяч человек.

"В выходные – в субботу и воскресенье – открыли прививочные пункты, на которых привились за выходные около двух тысяч человек", – сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Мэр города также подчеркнул, что Москва готова к более масштабной вакцинации жителей от коронавирусной инфекции.

"Мы проверили всю систему: работу складов, доставки до прививочных пунктов, хранение вакцины. Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации. Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителям", – отметил Собянин.

Ранее в Москве началась работа кабинетов вакцинации от коронавируса. Пока процедура доступна только для учителей, врачей и сотрудников городских служб. Запись открыта на две недели вперед. В городе работают 70 площадок, где можно сделать прививку.

При прохождении вакцинации горожанам необходимо иметь с собой паспорт и полис ОМС. Кроме того, потребуется документ, подтверждающий факт работы в специализированной организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность сведений.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, до конца 2020 года планируется открыть 170 центров вакцинации от COVID-19.

