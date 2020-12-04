В Москве планируют открыть 170 пунктов вакцинации от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичные власти планируют открыть к началу следующего года 170 пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом заявила телеканалу Москва 24 заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы открыли 70 пунктов вакцинации. Очень надеемся, что вакцин с каждым днем будет поступать все больше и до конца года, максимум до начала следующего года, мы откроем 170 пунктов вакцинации", – сообщила Ракова.

Заммэра добавила, что власти планируют увеличивать количество пунктов вакцинации. Правом на вакцинацию обладают не только врачи и педагоги, а также младший медперсонал, кто занимается клинингом, администраторы и все другие работники.

Запись на вакцинацию в столице уже открылась. Основные группы риска расширили в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.

Сейчас запись открыта на две недели вперед. Прививки можно будет сделать в любой день недели с 08:00 до 20:00. При прохождении вакцинации с собой надо иметь паспорт, полис ОМС и любой документ, подтверждающий занятость в соответствующей отрасли или организации. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных сведений.

Вакцинация будет проводиться двукратно, так как "Спутник V" состоит из двух компонентов. Сначала людям введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.