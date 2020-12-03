Выдачу результатов тестов на коронавирус следует сократить до 24 часов – Попова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале "Россия-1" сообщила, что срок выдачи результатов тестирования на коронавирус нужно сократить с 48 до 24 часов и меньше.

По ее словам, на горячую линию по коронавирусу за 10 дней за консультацией обратились почти 30 тысяч человек, а каждый восьмой жаловался на то, что ему не выдали результат теста в течение 48 часов.

"Примерно 12% обращений связаны с нарушением срока выдачи результата. Нужно разбираться в таких ситуациях и привлекать к ответственности виновных. Также нужно усердно работать, чтобы сократить это время до 24 часов и меньше", – сказала она.

Она также сообщила, что ситуация с коронавирусом напряженная, но темпы прироста заболеваемости снижаются.

За последние сутки в России подтвердили 28 145 новых случаев коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 988 (21,3%).