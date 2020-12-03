Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ситуация с коронавирусом напряженная, но темпы прироста заболеваемости снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что эксперты все еще регистрируют "достаточно большое" количество случаев.

Также Попова отметила, что маски в транспорте пассажиры носят в 90% случаев. Однако, по ее словам, это касается общественного городского транспорта.

"Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный", – добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге. Зал, где проходило мероприятие, не обеспечил разделение потоков людей.

По данным ВОЗ на 3 декабря, в мире выявлено уже более 63,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,475 миллиона человек скончались.

В России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 41 607 человек, выздоровел 1 859 851 человек.