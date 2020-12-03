Попова заявила о снижении темпов прироста новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуация с коронавирусом напряженная, но темпы прироста заболеваемости снижаются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Она отметила, что эксперты все еще регистрируют "достаточно большое" количество случаев.
Также Попова отметила, что маски в транспорте пассажиры носят в 90% случаев. Однако, по ее словам, это касается общественного городского транспорта.
"Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный", – добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге. Зал, где проходило мероприятие, не обеспечил разделение потоков людей.
По данным ВОЗ на 3 декабря, в мире выявлено уже более 63,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,475 миллиона человек скончались.
В России выявлено 2 375 546 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 41 607 человек, выздоровел 1 859 851 человек.
Попова спрогнозировала сохранение масочного режима минимум до теплой весны
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