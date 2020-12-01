В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях на концерте Басты в Петербурге

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Зал в Санкт-Петербурге, где проходил концерт Басты, не обеспечил разделение потоков людей, сообщает объединенная пресс-служба судов города, ссылаясь на материалы Роспотребнадзора.

"ОАО "Дворец Спорта" не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах, не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы", – сообщили РИА Новости в пресс-службе.

На прошлых выходных концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. Сообщалось, что в зале находились более шести тысяч человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что пренебрегать здоровьем россиян ради коммерческой выгоды недопустимо. Он заявил о необходимости разобраться в данной ситуации, отметив, что при доказанной вине организаторов мероприятия будут приняты соответствующие административные меры.

В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подало в суд на организаторов концерта Басты. Попова заявила, что в сложившейся ситуации по коронавирусу проведение чрезмерно массовых мероприятий оборачивается рисками обширного распространения инфекции.

Тем временем в пресс-службе исполнителя утверждают, что представитель комитета по культуре присутствовал на концерте и не выявил ни одного нарушения.

