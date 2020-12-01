Мишустин отреагировал на проведение концерта Басты в период пандемии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин отреагировал на прошедший в Санкт-Петербурге концерт рэпера Басты, заявив о недопустимости пренебрежения здоровьем людей ради коммерческой выгоды. Об этом сообщает РИА Новости.
"Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. И, конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды – это недопустимо. Тем более, что есть четко установленные Роспотребнадзором и региональными нормативными документами правила организации подобных мероприятий", – сказал Мишустин в ходе совещания.
В свою очередь, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство подало в суд на организаторов концерта Басты.
Ранее Попова, комментируя прошедший концерт рэпера, назвала недопустимыми массовые концерты в период пандемии коронавируса.
На прошлых выходных концерт Басты в Санкт-Петербурге собрал тысячи зрителей. Многие возмутились проведением мероприятия во время пандемии коронавируса. На записях с концерта фанаты не соблюдают дистанцию, и далеко не все находятся в масках.
За минувшие сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса. Из них на Санкт-Петербург приходится 3 697 случаев.
Баста объяснил проведение своего концерта в Петербурге
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