В России выявили 26 402 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случаев (21,6%), сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 6 524 новых случая, на Санкт-Петербург – 3 697, на Московскую область – 1 104, на Нижегородскую область – 462, на Карелию – 427, на Архангельскую область – 387, на Свердловскую область – 367, на Красноярский край – 336, на Ростовскую область – 332, Хабаровский край – 330, на Воронежскую область – 329.

Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Алтае, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Тыве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл и Краснодарском крае.

Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев. За весь период по России умерли 40 464 человека. За 24 часа выписали 24 763 человека, за весь период – 1 803 467.

Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.