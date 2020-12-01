В России выявили 26 402 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 26 402 новых случая коронавируса. Без клинических проявлений выявлено 5 694 случаев (21,6%), сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 6 524 новых случая, на Санкт-Петербург – 3 697, на Московскую область – 1 104, на Нижегородскую область – 462, на Карелию – 427, на Архангельскую область – 387, на Свердловскую область – 367, на Красноярский край – 336, на Ростовскую область – 332, Хабаровский край – 330, на Воронежскую область – 329.
Наименьшие темпы прироста заболевших за сутки наблюдаются в Алтае, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Дагестане, Тыве, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Марий Эл и Краснодарском крае.
Всего в России выявлено 2 322 056 случаев коронавируса. За последние сутки подтверждено 569 летальных случаев. За весь период по России умерли 40 464 человека. За 24 часа выписали 24 763 человека, за весь период – 1 803 467.
Ранее сообщалось, что дополнительное производство вакцины от коронавируса запустят на территории технополиса "Москва". Площадку для производства препарата "Спутник V" удалось подготовить за месяц.
Собянин заявил, что действующие ограничения пока позволяют избежать "закрытия" города
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