Парфюмер назвала способ восстановить обоняние после коронавируса

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Людям, потерявшим обоняние после COVID-19, могут помочь вернуть восприятие запахов некоторые приемы профессиональных парфюмеров. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik эксперт Вероника Бруховецкая.
По ее словам, нужно разучивать запахи.
"Подойдут те, которые есть на кухне, вроде апельсинов, мандаринов, каких-то специй, мускатного ореха, корицы и так далее. Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства. Так мы нарабатываем обонятельную память", – рассказала Бруховецкая.
Она отметила, что потеря обоняния для парфюмера сравнима с потерей инструмента.
"Нос и обонятельная память очень важны в нашей работе. Сейчас мы стараемся больше внимания уделять собственному иммунитету, чтобы не заболеть. Для этого нужно больше взаимодействовать с эфирными маслами, которые являются хорошим средством профилактики и поднятия иммунитета", – посоветовала парфюмер.
Ранее сообщалось, что, согласно отчету Управления национальной статистики Великобритании, самым распространенным симптомам коронавируса является аносмия – потеря обоняния и вкуса. Среди пациентов старше 35 лет от 20 до 40% из них страдали аносмией, 15–20% жаловались на высокую температуру, а кашель был зафиксирован у 13–18%. Среди молодых пациентов случаи аносмии встречались еще чаще – до 60%.
Кроме того, ученые из Национального института здоровья Соединенных Штатов заявили, что металлический привкус во рту может быть признаком заболевания коронавирусной инфекцией. Данный симптом отнесли к заражению на ранней стадии.
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