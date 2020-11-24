Стала известна диета, помогающая снизить риск коронавируса

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заболевания COVID-19. Кроме того, подобный рацион полезен и помогает избежать осложнений, сообщает MedicalXpress.
По словам диетолога, надо включить в рацион фрукты и овощи всех возможных цветов. Они требуются для полного набора витаминов, говорит Моргулис.
"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", – объясняет Моргулис.
Эксперт обращает внимание, что в пище у людей должны присутствовать важные источники белка. Речь идет о бобах, яйцах, птице, рыбе, чечевице, а также тофу.
Ранее американские ученые назвали еще один ранний симптом коронавируса. Им стал металлический привкус во рту.
За последние сутки в России выявили 24 326 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 838 случаев COVID-19.
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