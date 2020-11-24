Стала известна диета, помогающая снизить риск коронавируса

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Диетолог-нутрициолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет снизить риск заболевания COVID-19. Кроме того, подобный рацион полезен и помогает избежать осложнений, сообщает MedicalXpress.

По словам диетолога, надо включить в рацион фрукты и овощи всех возможных цветов. Они требуются для полного набора витаминов, говорит Моргулис.

"Разнообразие цветов обеспечит употребление различных фитонутриентов – химических веществ с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья", – объясняет Моргулис.

Эксперт обращает внимание, что в пище у людей должны присутствовать важные источники белка. Речь идет о бобах, яйцах, птице, рыбе, чечевице, а также тофу.

Ранее американские ученые назвали еще один ранний симптом коронавируса. Им стал металлический привкус во рту.

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