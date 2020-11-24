В России выявили 24 326 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 24 326 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом бессимптомное течение болезни зафиксировано у 5 230 (21,5%) заболевших. Об этом сообщает Оперативный штаб.

На Москву пришлось 5 838 случаев, на Санкт-Петербург – 3 179, на Московскую область – 970, на Нижегородскую область – 443, на Свердловскую область – 384, на Архангельскую область – 351, на Красноярский край – 336, на Республику Карелия – 323, на Воронежскую область – 318, на Хабаровский край – 315, на Ростовскую область – 309, на Пермский край – 296, на Мурманскую область – 285, на Республику Коми – 282, на Республику Бурятия – 281.

Всего в России зарегистрировано 2 138 828 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе – 0,2%, Республике Калмыкия, Ханты-Мансийском автономном округе, Брянской области, Республике Дагестан – 0,6%, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Марий Эл – 0,7%.

За последние сутки подтвержден 491 летальный случай, за весь период по России зарегистрировали 37 031 летальный случай от коронавируса. За последние 24 часа выписали 23 226 человек, за весь период вылечился от коронавируса 1 634 671 человек.

Ранее сообщалось, что в настоящий момент введение дополнительных ограничений в России на федеральном уровне из-за распространения коронавируса не планируется. В зависимости от эпидемической ситуации в различных регионах ограничения вводят главы субъектов.

Также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в регионах РФ доля тяжелых больных с COVID-19 составляет порядка 11%. Он добавил, что в России свободно около 82% реанимационных коек из 31 тысячи. Все они готовы к приему пациентов.