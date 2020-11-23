Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В настоящий момент введение дополнительных ограничений на федеральном уровне из-за распространения коронавируса не планируется. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

"В зависимости от эпидемической ситуации в различных регионах ограничения вводят главы субъектов. На федеральном уровне их введение пока не планируется", – уточнили в штабе.

За последние сутки в России выявили 25 173 новых случая коронавируса. На Москву пришлось 6 866 случаев, на Санкт-Петербург – 2 926, на Московскую область – 971. За последние сутки подтвержден 361 летальный случай, всего по стране умерли 36 540 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в регионах РФ доля тяжелых больных с COVID-19 составляет порядка 11%. Он также отметил, что в России свободно около 82% реанимационных коек из 31 тысячи. Все они готовы к приему пациентов.