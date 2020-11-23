Названы регионы с наиболее высокими показателями по COVID-19

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Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе были зафиксированы в 13 российских регионах, в том числе Санкт-Петербурге, Архангельской и Псковской областях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наиболее высокие значения суточного показателя заболеваемости на прошедшей неделе отмечены были в Республике Карелия, в Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Республике Коми, Тыве, Хакасии, Магаданской и Архангельской областях Республике Бурятия, Псковской и Новгородской областях", – приводит слова Поповой ТАСС.

Также она отметила, что работающие россияне в возрасте от 30 до 64 лет чаще других заражаются COVID-19.

Ранее стало известно, что вакцина "ЭпиВакКорона", произведенная в центре "Вектор", поступит в гражданский оборот до конца 2020 года. В настоящий момент выпущено 25 тысяч доз препарата. Планируется, что до конца года произведут 50 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, на следующей неделе станет известна цена вакцины "Спутник V". Об этом сообщил представитель Российского фонда прямых инвестиций. Фонд принимал участие в разработке данного препарата от COVID-19.

Владимир Путин отмечал, что Россия готова предоставить вакцину от коронавируса всем нуждающимся странам. Глава РФ подчеркнул, что страна поддерживает проект документа G20, согласно которому препарат от COVID-19 должен быть доступен для всех.