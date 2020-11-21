РФ готова предоставить вакцины от COVID-19 всем нуждающимся странам – Путин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил на саммите G20, что вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. По его словам, РФ поддерживает проект документа форума "двадцатки" по этой теме и готова предоставить вакцину всем нуждающимся странам, сообщает РИА Новости.

"Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием", – отметил президент РФ.

Ранее Путин отметил, что пандемия коронавируса запустила системный экономический кризис, подобного которому мир не знал со времен Великой депрессии. Он назвал беспрецедентным масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году.

Президент РФ заявил, что обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны. Он напомнил, что в стране созданы и зарегистрированы две вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Кроме того, на завершающей стадии испытаний находится третий препарат.