Депутат МГД: массовую вакцинацию москвичей от COVID-19 оплатят из городского бюджета

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Свыше 10 миллиардов рублей столица направит в будущем году на массовую вакцинацию населения от COVID-19. Это одно из самых масштабных направлений работы здравоохранения в 2021 году.

Главный врач ГКБ имени Виноградова и депутат МГД Ольга Шарапова пояснила, что этих средств должно хватить на получение вакцины каждым жителем столицы.

"Я надеюсь, что уже в ближайшее время вакцина поступит в наши медицинские учреждения и все смогут сделать прививку. Я прошу отнестись к этому предельно ответственно: это наш шанс защитить не только собственное здоровье, но и здоровье своих близких", – приводит слова Шараповой Агентство "Москва".

По ее словам, прежде всего прививку нужно сделать тем, кто работает с людьми, – врачи, учителя, соцработники и так далее.

Также Шарапова рассказала, что сделала прививку от COVID-19 и чувствует себя хорошо.

"Процесс вакцинации прекрасно организован: специалисты следят за здоровьем добровольцев в течение полугода с помощью мобильного приложения, дают консультации по телефону и с использованием телемедицины. Все сведения загрузят в электронную медицинскую карту", – сказала она.

Роспотребнадзор сообщил, что до конца года научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует выпустить 50 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". На сегодняшний день произведено 15 тысяч.

Ранее сообщалось, что пройти вакцинацию против коронавируса препаратом научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" россияне смогут бесплатно.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, эффективность российских вакцин от коронавируса превышает 90%. При этом специалист отметил, что у разных людей может быть неодинаковый уровень иммунного ответа.