Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с членами правительства рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V".

По ее словам, в гражданский оборот после регистрации выпущено 58 тысяч доз, в ноябре их количество увеличится более чем до 650 тысяч, а в декабре возрастет до 2,2 миллиона.

"Некоторые производственные площадки, которые занимаются выпуском доз вакцины, уже достигли очень неплохих результатов. Мы ждем существенного увеличения объемов поступления в гражданский оборот", – пояснила она.

Вице-премьер также сообщила, что до 10 декабря в гражданский оборот поступят первые партии вакцины центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

"Началась третья фаза пострегистрационных исследований данной вакцины. Москва и Московская область уже получили разрешения, а завтра будут вовлечены площадки Тюмени, Калининграда и Татарстана", – рассказала она.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Эффективность препарата по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.

Как заявил директор центра Александр Гинцбург, массовая вакцинация "Спутником V" может стартовать в начале 2021 года.