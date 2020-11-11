Гинцбург рассказал, когда может начаться массовая вакцинация "Спутником V"

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Массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в начале следующего года. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам эксперта, принять участие в ней смогут все россияне вне зависимости от профессии.

"Вакцинация врачей и учителей проходит по производственному принципу. А в январе – феврале ее могут пройти люди вне зависимости от их профессий. В это время планируется отгружать каждый месяц 5–6 миллионов доз", – отметил Гинцбург.

На базе российского Центра имени Гамалеи была создана первая в мире вакцина от COVID-19. Эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%.

Через 21 день после получения первой дозы вакцины или плацебо была проведена оценка эффективности среди более 16 тысяч добровольцев. В статистический анализ включили 20 подтвержденных случаев заболевания.

Производство второй вакцины "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" началось 27 октября.

Третья вакцина находится на стадии испытаний. Ее разработкой занимаются специалисты Центра имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии.