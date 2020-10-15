Попова рассказала о третьей вакцине от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Третья вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в России через месяц, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

Речь идет о вакцине, разработанной центром имени Чумакова. По ее словам, центр имеет большой опыт в вакцинологии.

"Российская Федерация сегодня имеет две вакцины. И третья, я уверена, через месяц должна быть зарегистрирована, так складывается все в институте Чумакова", – заявила Попова.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В среду, 14 октября, Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса. Препарат "ЭпиВакКорона" был разработан в центре "Вектор".