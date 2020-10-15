Мадуро объявил о старте испытаний российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле

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В Венесуэле стартовали испытания российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". Об этом объявил президент страны Николас Мадуро, пишет РИА Новости.

"Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начались тесты", – подтвердил лидер страны.

Он отметил, что в тестировании примут участие 2 тысячи волонтеров. Их набор уже проведен.

Ранее Мадуро заявил, что привьется российской вакциной от COVID-19. Кроме того, препарат хотят испытать его сын и сестра.

Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 была зарегистрирована в России в августе. Препарат, получивший название "Спутник V", разработали в центре имени Гамалеи.