Мадуро привьется российской вакциной от COVID-19

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Стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро, а также его сын и сестра хотят привиться российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил сам глава латиноамериканской страны.

"На этой клинической фазе мой сын Николас Эрнесто Мадуро Герра мне сообщил о своем решении привиться российской вакциной и участвовать в испытаниях. И моя старшая сестра Мария Тереса Мадуро, анестезиолог, также мне сообщила, что воспользуется российской вакциной", – передает РИА Новости слова Мадуро.

Первая партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" поступила в Венесуэлу в пятницу, 2 октября. Известно, что в клинических испытаниях препарата из РФ примут участие 2 000 добровольцев.

"Как только начнется массовая вакцинация, я сделаю это первым", – подчеркнул Мадуро.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина сделать прививку от COVID-19. В Кремле пообещали сообщить о факте вакцинации.