В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Добровольцы не знают, что им дают – вакцину от коронавируса или плацебо, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он отметил, что об этом также не знают и медики, которые ставят прививку испытуемым. По получении вакцины каждый доброволец получает индивидуальный код.

"Знает только компьютер, который все зашифровал", – сообщил Гинцбург.

Глава центра Гамалеи подчеркнул, что с помощью кода доброволец не получит дважды плацебо или вакцину. По его словам, они узнают о том, что им поставили, лишь после завершения испытаний.

Ранее стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная центром "Вектор", официально получила патенты. Препарат получил название "ЭпиВакКорона". В центре сообщили, что вакцина отличается наличием в ее составе фрагментов вируса, а именно синтетических пептидных антигенов.

30 сентября в Москве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Сообщалось, что в первый день планировалось привить около 20 человек. В рамках первого этапа вакцинации препарат получили более 5,7 тысячи москвичей.

Информация о прошедших вакцинацию от COVID-19 будет размещаться в едином информационном ресурсе. Это планируют сделать для предотвращения распространения коронавируса. Кроме того, в России запустили дневник самонаблюдения для привитых от COVID-19, куда они будут заносить свои данные о состоянии здоровья.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".